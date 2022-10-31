Шахтар у завершальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів приймає німецький Лейпциг. Який прогноз букмекерів на гру, підкаже “Футбол 24”.

Матч Шахтар – РБ Лейпциг відбудеться у середу, 2 листопада, і розпочнеться о 19:45 за Києвом. Для обох команд ця гра має вирішальне значення у боротьбі за плей-офф ЛЧ. “Гірникам” потрібна лише перемога, “биків” влаштує і нічия.

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Попри минулі подвиги команди Йовічевіча, букмекери знову вважають “гірників” андердогом. Авторитетна контора William Hill оцінює перемогу Шахтаря коефіцієнтом 4.60, тоді як шанси Лейпцига на виїзний тріумф є значно вищими – 1.70. Цінник нічиєї – 3.90.

Фахівці Bwin виставили майже ідентичні котування. Перемога Шахтаря – 4.40, а Лейпцига – 1.70, нічия – ті ж 3.90. Фахівці прогнозують результативний футбол. Коефіцієнт на тотал більше 1.5 становить 1.22, аналогічний тотал менше – 4.00.

Нагадаємо, за тур до завершення групового етапу Шахтар має у своєму активі 6 очок. Лейпциг випереджає "гірників" на 3 пункти, проте перемога гарантовано виведе українців у плей-офф. Адже в Німеччині підопічні Йовічевіча розбили "биків" з рахунком 4:1. У випадку нічиєї або поразки донеччани зіграють навесні в ЛЄ, яку забезпечили собі у виїзному матчі з Селтіком.

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