Матч Шахтер – РБ Лейпциг состоится в среду, 2 ноября, и начнется в 19:45 по Киеву. Для обеих команд эта игра имеет решающее значение в борьбе за плей-офф ЛЧ. "Горнякам" нужна только победа, "быков" устроит и ничья.

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Шахтер – РБ Лейпциг: прогноз на матч Лиги чемпионов

Несмотря на прошлые подвиги команды Йовичевича, букмекеры снова считают "горняков" андердогом. Авторитетная контора William Hill оценивает победу Шахтера коэффициентом 4.60, в то время как шансы Лейпцига на выездной триумф значительно выше – 1.70. Ценник ничьей – 3.90.

Специалисты Bwin выставили почти идентичную котировку. Победа Шахтера – 4.40, а Лейпцига – 1.70, ничья – те же 3.90. Специалисты прогнозируют результативный футбол. Коэффициент на тотал больше 1.5 составляет 1.22, аналогичный тотал меньше – 4.00.

Напомним, за тур до завершения группового этапа у Шахтера имеет в своем активе 6 очков. Лейпциг опережает "горняков" на три пункта, однако победа гарантированно выведет украинцев в плей-офф. Ведь в Германии подопечные Йовичевича разбили "быков" со счетом 4:1. В случае ничьей или поражения дончане сыграют весной в ЛЕ, которую обеспечили себе в выездном матче с Селтиком.

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