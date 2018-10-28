Шахтар провів заключне тренування перед матчем проти Манчестер Сіті

Шахтар готується до битви з Манчестер Сіті / Фото ФК Шахтар

Гравці донецького Шахтаря провели останнє тренування перед битвою з Манчестер Сіті в рамках Ліги чемпіонів.

Після теоретичної частини "гірники" трохи більше години займалися на газоні. Програма включала розминку, кілька тактичних вправ і відпрацювання дій при розіграші стандартів.

Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

У матчі не зможуть взяти участь Тайсон та Марлос, поява Ісмаїлі на полі теж під питанням.

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок на ОСК Металіст, стартовий свисток пролунає о 22:00. На стадіоні очікується аншлаг.

Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки