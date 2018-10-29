Шахтер провел заключительную тренировку перед матчем против Манчестер Сити

Шахтер готовится к битве с Манчестер Сити / Фото ФК Шахтер

Игроки донецкого Шахтера провели последнюю тренировку перед битвой с Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов.

После теоретической части "горняки" чуть больше часа занимались на газоне. Программа включала разминку, несколько тактических упражнений и отработки действий при розыгрыше стандартов.

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В матче не смогут принять участие Тайсон и Марлос, появление Исмаили на поле тоже под вопросом.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00. На стадионе ожидается аншлаг.

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