toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Шахтер провел заключительную тренировку перед матчем против Манчестер Сити

22 октября 21:21 149 Читати українською
Шахтер провел заключительную тренировку перед матчем против Манчестер Сити
Шахтер готовится к битве с Манчестер Сити / Фото ФК Шахтер

Игроки донецкого Шахтера провели последнюю тренировку перед битвой с Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов.

После теоретической части "горняки" чуть больше часа занимались на газоне. Программа включала разминку, несколько тактических упражнений и отработки действий при розыгрыше стандартов.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

В матче не смогут принять участие Тайсон и Марлос, появление Исмаили на поле тоже под вопросом.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится во вторник на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00. На стадионе ожидается аншлаг.

Шахтер – Манчестер Сити: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Шахтер Шахтер Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба
    Англія — 00:2937 Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба
20
час
:
36
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук