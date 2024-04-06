"Ми дійсно перебуваємо у переговорному процесі з Шальке щодо проведення домашніх матчів у єврокубках сезону 2024/25 у Гельзенкірхені.

Шахтар отримав ще один варіант проведення матчів у єврокубках – кризовий гранд готовий прихистити донеччан

Шальке на наше прохання проводить опитування серед своїх уболівальників на цю тему, щоб краще розуміти їхній інтерес та настрій.

Ми максимально близькі до домовленості з Шальке, але при цьому розглядаємо й інші варіанти. Остаточно визначимось у цьому питанні до кінця квітня", – сказав Кириленко у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 Шахтар проводив єврокубкові матчі у німецькому Гамбурзі – там відбулися три домашні гри "гірників" у групі Ліги чемпіонів, а також один матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Марселя.

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