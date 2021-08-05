Шахтар планує використати знайому арену, якщо зможе пробитися до раунду плей-офф Ліги чемпіонів.

"Гірники" готові тимчасово повернутися на харківський ОСК Металіст, який був їхньою домівкою перед НСК Олімпійський.

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"Якщо Шахтар пройде Генк, то у наступному раунді Ліги чемпіонів – проти Монако чи Спарти – свій домашній матч зіграє не на НСК Олімпійський, який готуватимуть до Дня Незалежності, а в Харкові на ОСК Металіст! Керівництво Шахтаря вже звернулося з відповідною пропозицією", – написав журналіст Ігор Циганик у Twitter.

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Нагадаємо, у першому матчі третього раунду кваліфікації ЛЧ підопічні Де Дзербі здолали Генк (2:1), а Монако розібрався зі Спартою (2:0).

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