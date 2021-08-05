"Горняки" готовы временно вернуться на харьковский ОСК Металлист, который был их домом перед НСК Олимпийский.

Монако снова усилился перед вероятной битвой с Шахтером в ЛЧ – очередной многомиллионный трансфер

"Если Шахтер пройдет Генк, то в следующем раунде Лиги чемпионов – против Монако или Спарты – свой домашний матч сыграет не на НСК Олимпийский, который будут готовить ко Дню Независимости, а в Харькове на ОСК Металлист! Руководство Шахтера уже обратилось с соответствующим предложением", – написал журналист Игорь Цыганык в Twitter.

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Напомним, в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ подопечные Де Дзерби одолели Генк (2:1), а Монако разобрался со Спартой (2:0).

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