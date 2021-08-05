Шахтар може зіткнутися з чималою проблемою у разі виходу до раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Можливий домашній матч "гірників" перетинається з Днем Незалежності України. З нагоди свята на НСК Олімпійський заплановані концерти, які можуть втрутитися у плани Шахтаря, повідомляє Meta-ratings.

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У разі проходу Генка команда Де Дзербі зустрінеться з переможцем пари Спарта Прага – Монако (перший матч французи виграли 2:0). Базові дати поєдинків плей-офф – 17/18 і 24/25 серпня. Саме друга гра повинна відбутися в Україні, коли НСК Олімпійський буде завантажений концертами.

Шахтар буде вирішувати проблему, якщо успішно впорається з бельгійцями. Вирішальну зустріч можуть перенести на інший український стадіон, або ж "гірники" спробують домовитися із суперником про обмін домашніх матчів.

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