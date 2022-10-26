Ранее Дарио Срна заявлял, что летом Шахтер не продал 21-летнего вингера за 30 миллионов евро. Такую сумму предлагал английский Эвертон. Теперь цена за Михаила Мудрика значительно выросла.

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В частных разговорах с европейскими агентами руководство Шахтера где-то неделю-две назад заявляло, что переговоры по переходу Мудрика будут стартовать с цифры в 70 миллионов евро. До старта "горняков" в ЛЧ вингера оценивали в 50 млн, сообщил журналист Игорь Бурбас в Telegram.

Известный инсайдер Фабрицио Романо тоже считает, что украинец стоит дорого. После матча с Селтиком журналист в который раз не оставил без внимания игру Михаила. "Теперь понятно, почему Шахтер в августе отклонил предложение в 30 миллионов евро. Топ, действительно лучший талант, цена которого, по мнению клуба, стартует от 45-50 миллионов", – написал Романо в Twitter.

В сезоне 2022/23 Мудрик сыграл за Шахтер 11 матчей. Забил 6 голов и отдал 7 ассистов (в Лиге чемпионов – 5 поединков, 3 гола, 2 передачи). Именно его гол принес команде ничью с Селтиком и гарантированные выступления в еврокубках весной. Контракт украинца с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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