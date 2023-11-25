Наставник Шахтера Марино Пушич выбрал себе очередного помощника, сообщает SoccerNews.nl.

"Иногда футбол бывает несправедливым": Пушич → о неудаче с Полесьем, конфликте лидеров Шахтера и судействе

По информации источника, им станет 30-летний Йерун Схепенс. Нидерландский специалист ныне работает ассистентом главного тренера середняка Эредивизи – Фортуны и уже в ближайшее время переберется на аналогичную должность в Шахтер.

Отмечается, что Схепенс присоединится к "горнякам" в Гамбурге перед матчем Лиги чемпионов с Антверпеном (который состоится во вторник, 28 ноября) и подпишет с представителем УПЛ контракт на полтора сезона с возможностью пролонгации еще на один год.

К слову, Схепенс никогда не был профессиональным футболистом, а карьеру тренера начал в 2015 году с юниорами Венло. В Фортуну Йерун пришел летом прошлого года.

Напомним, сейчас в тренерский штаб Пушича в Шахтере входят: Марио Станич (ассистент), Андрей Пятов (тренер вратарей), Карло Николини и Рул Тамбер (тренеры по физподготовке) и Радион Пальцун (аналитик).

Шахтер не смог обыграть Полесье – героизм Бойко, конец фантастической серии в УПЛ и угроза серьезной потери на ЛЧ