"Гірники" приймали португальців у Гамбурзі і поступилися 1:3. Для офіційного сайту УЄФА матч описував такий собі Євгеній Поляков – представник Росії, яка своєю незаконною агресією і змусила українські клуби грати за межами домівки.

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"Обнадійлива гра Шахтаря у другому таймі, але в перші 30 хвилин після трьох пропущених м’ячів була завдана надто велика шкода. Молодій команді ван Леувена потрібно буде вдосконалюватися, але у цьому груповому етапі Ліги чемпіонів залишилося багато часу", – написав Поляков.

Нагадаємо, раніше УЄФА спричинив інший скандал, допустивши російських арбітринь до матчу жіночої Ліги націй. Така політика явно не вписується в тотальний бан російського футболу, який ФІФА та УЄФА запровадили після повномасшатбного вторгнення на територію України.

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