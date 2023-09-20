УЕФА сделал довольно странный выбор обозревателя для матча Шахтер – Порту в рамках первого тура Лиги чемпионов.

"Горняки" принимали португальцев в Гамбурге и уступили 1:3. Для официального сайта УЕФА матч описывал некий Евгений Поляков – представитель России, которая своей незаконной агрессией и заставила украинские клубы играть за пределами дома.

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"Обнадеживающая игра Шахтера во втором тайме, но в первые 30 минут после трех пропущенных мячей был нанесен слишком большой урон. Молодой команде ван Леувена нужно будет совершенствоваться, но в этом групповом этапе Лиги чемпионов осталось много времени", – написал Поляков.

Напомним, ранее УЕФА спровоцировал другой скандал, допустив российских арбитров к матчу женской Лиги наций. Такая политика явно не вписывается в тотальный бан российского футбола, введенный ФИФА и УЕФА после полномасшатбного вторжения на территорию Украины.

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