Відбулися усі матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26. Результати та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2025/26, матчі-відповіді третього раунду кваліфікації

КуПС – РФШ – 1:0 (перший матч 2:1)

Гол: Пеннанен, 49

Мітьюлланд – Фредрікстад – 2:0 (3:1)

Голи: Бех Сьоренсен, 9, Паулінью, 17

Бранн – Гекен – 0:1 (2:0)

Гол: Де Руве, 38 (аг)

Нереалізований пенальті: Кастро, 90+4 (Бранн)

Вольфсберг – ПАОК – 0:1 у додатковий час (0:0)

Гол: Камара, 115

Брейдаблік – Зріньскі – 1:2 (1:1)

Голи: Гуннлаугссон, 61 (пен.) – Більбія, 7, Вальгейрссон, 47 (аг)

Вилучення: Юнссон, 90+2 (Б, дві жовті)

Ноа – Лінкольн Ред Імпс – 0:0, 5:6 у серії пенальті (1:1)

Дріта – Стяуа – 1:3 (2:3)

Голи: Туша, 52 – Чісотті, 1, Мікулеску, 18, Політіч, 85

Вилучення: Броя, 68 (Д, пряма червона)

Утрехт – Серветт – 2:1 (3:1)

Голи: Єнсен, 57, 74 – Джеллоу, 80 (пен.)

Брага – Клуж – 2:0 (2:1)

Голи: Салазар, 19 (пен.), 45+5

Легія – АЕК Ларнака – 2:1 (1:4)

Голи: Нсаме, 11, Райовіч, 16 – Івановіч, 52

Вилучення: Гналі, 72 (АЕК, дві жовті)

КуПС мінімально виграв обидва матчі проти РФШ і спокійно крокує далі. Мітьюлланд у скандинавському дербі був значно сильніший за Фредрікстад. Ще одне північне дербі завершилось успіхом Бранна, хоча норвежці ускладнили собі життя автоголом.

Полісся програло в ЛК, але проходить далі – команда Ротаня ледь не допустила камбек Пакша, Фіорентина чекає

У битві Вольфсберга та ПАОКа основного часу було замало, але в додатковий все вирішив точний удар Маді Камара. Колишній динамівець Кендзьора відіграв увесь матч за грецький клуб, а екс-"гірник" Тайсон не потрапив навіть до заявки.

Зріньскі вдало відвідав Ісландію, здолавши місцевий Брейдаблік. У парі Ноа – Лінкольн дійшло до серії пенальті, де представник Гібралтару здобув сенсаційну перемогу та гарантував собі участь у основному етапі єврокубків. Стяуа легко розібралася з Дрітою, яка поки взагалі не розраховує на Дениса Костишина.

На жаль, матч Утрехт – Серветт став цікавий Шахтарю після вильоту з Ліги Європи. "Гірники" звалюються до Ліги конференцій, де потрібно перемагати швейцарців, які проти нідерландців виглядали кволо.

Брага за сумою двох матчів розчавила Клуж, а Легія вдома не змогла виправити гостьове фіаско проти АЕК Ларнака.

Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті