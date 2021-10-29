Легенди Шахтаря Андрій Пятов та Даріо Срна презентували копію Кубка УЄФА – трофею, який виграли "гірники" у 2009 році.

"До розташування клубу було доставлено виготовлену в Італії точну копію Кубка УЄФА. Герої фіналу 2009 року, гравці та менеджмент команди, яка виграла головний єврокубковий трофей в історії України, гідно оцінили легендарний кубок", – йдеться у дописі в Instagram Шахтаря під світлиною з кубком.

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Символічно, що з трофеєм позували двоє представників донецького клубу, які мають безпосередній зв'язок до тріумфу – Андрій Пятов та Даріо Срна. Обидва футболісти виходили на поле у фіналі Кубка УЄФА 2008/09.

Нагадаємо, історичну перемогу в турнірі Шахтар здобув у Стамбулі, обігравши у фіналі німецький Вердер 2:1. Перша копія Кубка УЄФА залишилась у музеї клубу на Донбас Арені.

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