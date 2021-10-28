Степаненко офіційно пролонгував співпрацю з Шахтарем
20:55 - Читать на русском
Віце-капітан "гірників" вирішив пов'язати своє майбутнє з донецьким клубом.
Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко продовжив контракт з "помаранчево-чорними", повідомляє офіційний сайт "гірників".
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Згідно з новою угодою, 32-річний футболіст гратиме за донецький клуб до 30 червня 2024 року.
Нагадаємо, Степаненко виступає за Шахтар з 2010 року. За його плечами 352 офіційні матчі, які дозволили йому увійти у топ-6 гвардійців "гірників". Разом з командою він здобув 22 трофеї – 8 чемпіонств, 7 Кубків і 7 Суперкубків України.
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