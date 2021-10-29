Легенды Шахтера Андрей Пятов и Дарио Срна представили копию Кубка УЕФА – трофея, который выиграли "горняки" в 2009 году.

"В расположение клуба была доставлена изготовленная в Италии точная копия Кубка УЕФА. Герои финала 2009 года, игроки и менеджмент команды, выигравшей главный еврокубковый трофей в истории Украины, оценили по достоинству легендарный кубок", – говорится в сообщении в Instagram Шахтера под фотографией с кубком.

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Символично, что с трофеем позировали два представителя донецкого клуба, имеющих непосредственную связь к триумфу – Андрей Пятов и Дарио Срна. Оба футболиста выходили на поле в финале Кубка УЕФА 2008/09.

Напомним, историческую победу в турнире Шахтер одержал в Стамбуле, обыграв в финале немецкий Вердер 2:1. Первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на Донбасс Арене.

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