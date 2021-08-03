"Ми завжди поважаємо нашого суперника, але нікого не боїмося. Шахтар – серйозний клуб, у нього набагато більше грошей, ніж у нас, але це не означає, що ми не маємо шансів. Якщо ми зіграємо так, як вміємо, то я впевнений, що у нас є шанс.

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Саме заради матчів у Лізі чемпіонів ми так багато працювали в кінці минулого сезону. Звичайно, ми постараємося виграти і вийти в груповий етап. Ми знаємо, що потрібно більше уваги приділити обороні під час стандартних положень, адже багато голів пропустили саме після кутових і штрафних, але в цілому рівень нашого футболу вже дуже хороший. Ми віримо, що можемо зіграти вдало з Шахтарем", – цитує ван ден Брома сайт бельгійців.

Зауважимо, перший поєдинок Генка та Шахтаря відбудеться вже нині, 3 серпня, о 21:00. Матч-відповідь запланований на 10 серпня.

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