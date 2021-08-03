Шахтер поселился в Нидерландах, хотя с Генком сыграет в Бельгии – названа причина
Донецкому коллективу пришлось менять страну для поселения перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Шахтер еще вчера, 2 августа, прибыл на выездное противостояние в ЛЧ. Ожидалось, что команда будет базироваться в Бельгии, но в итоге поселилась в Нидерландах.
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Как сообщил Игорь Бурбас в эфире Футбол News, дончане не смогли найти подходящего места в Бельгии, ведь предпочитают гостиницы, где футболисты могут проживать по одному. Скорее всего, "горняки" поселились в нидерландском Маастрихте, ведь именно туда прибыл их самолет. Из этого города до Генка ехать 21 километр.
Заметим, первый поединок Генка и Шахтера состоится уже сегодня, 3 августа, в 21:00. Ответный матч запланирован на 10 августа.