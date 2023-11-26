Головний тренер Шахтаря Маріно Пушіч визначився зі списком гравців, які вирушать на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Антверпена.

До заявки Шахтаря на матч проти Антверпена потрапили 26 гравців, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Голкіпери: Рудько, Різник, Твардовський.

Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолейшвілі, Азаров, Матвієнко, Педрінью, Міроші, Козик, Ракицький.

Хавбеки: Кастільйо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Кащук.

Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі.

Додамо, що матч Шахтар – Антверпен відбудеться вже 28 листопада, початок гри о 19:45 за київським часом. Наразі "гірники" посідають третє місце в групі H з 6 очками, а Барселона і Порту ділять 1-2 місця з 9 пунктами в активі.

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