Главный тренер Шахтера Марино Пушич определился со списком игроков, которые отправятся на поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Антверпена.

В заявку Шахтера на матч против Антверпена попали 26 игроков, сообщает официальный твиттер клуба.

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Голкиперы: Рудько, Ризнык, Твардовский.

Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолейшвили, Азаров, Матвиенко, Педринью, Мироши, Козык, Ракицкий.

Хавбеки: Кастильо, Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

Добавим, что матч Шахтер - Антверпен состоится уже 28 ноября, начало игры в 19:45 по киевскому времени. Сейчас "горняки" занимают третье место в группе H с 6 очками, а Барселона и Порту делят 1-2 места с 9 пунктами в активе.

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