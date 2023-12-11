Шахтер определился со списком игроков, которые попытаются вырвать у Порту путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич везет в Португалию 28 игроков, среди которых четверо вратарей.

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Главная потеря – Ефим Конопля. Правый защитник Шахтера не успел восстановиться от травмы, полученной еще 24 ноября в матче против Полесья. Также в лазарете остаются Дмитрий Чигринский и Лассина Траоре.

Напомним, матч Порту – Шахтер состоится 13 декабря, начало в 22:00 по киевскому времени. "Горнякам" нужна исключительно победа, а любой другой результат будет означать продолжение борьбы в плей-офф Лиги Европы.

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