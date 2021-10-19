Головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі визначився зі списком гравців, які зможуть взяти участь у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Шахтар представив заявку на поєдинок групи D Ліги чемпіонів проти Реала, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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У складі немає Миколи Матвієнка, який напередодні отримав пошкодження ноги. Водночас до числа обраних потрапили Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко і Дентінью, які мали проблеми зі здоров'ям.

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педрінью.

Нападники: Дентінью, Данило Сікан, Фернандо.

Нагадаємо, поєдинок з Реалом відбудеться вже сьогодні, 19 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.

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