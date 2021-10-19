Главный тренер дончан Роберто Де Дзерби определился со списком игроков, которые смогут принять участие в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер представил заявку на поединок группы D Лиги чемпионов против Реала, сообщает официальный сайт "горняков".

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В составе нет Николая Матвиенко, который накануне получил повреждение ноги. В то же время в число избранных попали Виктор Корниенко, Артем Бондаренко и Дентиньо, которые имели проблемы со здоровьем.

Вратари: Алексей Шевченко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Сергей Кривцов, Марлон, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо.

Нападающие: Дентиньо, Даниил Сикан, Фернандо.

Напомним, поединок с Реалом состоится уже сегодня, 19 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

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