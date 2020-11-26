Невдачі Шахтаря і Динамо в 4 турі Ліги чемпіонів призвели до встановлення не найприємнішої позначки.

Поразка "гірників" від Борусії М стала для українських клубів 100-ю в рамках основного етапу Ліги чемпіонів, повідомляє сайт УПЛ.

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До такого сумнівного досягнення доклалися лише дві вітчизняні команди – Динамо і Шахтар. Донеччани у головному клубному турнірі Європи програвали 44 рази, але "внесок" їхніх одвічних суперників все ж вагоміший – 56 невдач. Найбільшими нашими кривдниками є італійці, які тріумфували у 22 очних зустрічах.

Додамо, що 5 тур Ліги чемпіонів відбудеться посеред наступного тижня. Шахтар прийматиме Реал, а Динамо завітає в гості до Ювентуса.

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