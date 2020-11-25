Іспанська преса захоплюється каталонською молоддю після розгрому Динамо. Натомість наші талановиті футболісти, яких часто сватають у топові клуби, сильно розчарували за кордоном.

Marca: У плей-офф з командою Б

Зрозуміло, що мадридське видання згадує Динамо лише в контексті пропущених м'ячів. Ніхто не вразив, ніхто не запам'ятався, ніхто не стрибнув вище голови – це, на жаль, сумний підсумок для київського клубу, який більше не має права скаржитись на коронавірус. Коли суперник прилітає відверто резервним складом, а ми поступаємось настільки безвольно, про жодне виправдання не може йти мова. "З чотирма поспіль перемогами Барса повторила свій найкращий старт у турнірі з сезону 2002/03. Ліга чемпіонів на кілька днів стане розрадою для "блаугранас", які дуже нерегулярно виступають в Іспанії. У стартовому складі з'явились лише чотири представники основи: тер Штеген, Педрі, Коутінью і Лангле. Молодий Мінгеса взагалі дебютував за першу команду, Брейтвейт – вперше понюхав пороху ЛЧ. Фактично кожен резервіст сповна використав власний шанс.

Каталонська команда Б зовсім не злякалася і заволоділа ініціативою зі стартового свистка. Попри очевидне домінування гостей до перерви не вдалося створити хороших гольових нагод, але й тер Штеген помітно нудьгував без роботи. Сумна картина змінилась у другому таймі – за перші п'ять хвилин кияни загрожували більше, ніж за попередні 45. Утім підопічні Кумана швиденько розставили все по своїх місцях. Ідейним натхенником перемоги виявився 20-річний Дест. Америкаенць красиво відкрив рахунок, знущався з суперників, добре оборонявся – схоже, Барселона нарешті знайшла нового Дані Алвеса.

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Брейтветй? Цей хлопець ніколи не опускає руки. Він довів, що Куман може на нього розраховувати. Той же Матеус, трансферна примара старого керівництва, отримав майже 20 хвилин, щоб проявити себе. Бразилець рідко потрапляв в об'єктиви телекамер, зате нині може похвалитись грою за Барсу у Лізі чемпіонів", – пише Marca. Дест, Мінгеса, Аленья, Трінкау і Брейтвейт – отримала найвищі бали у складі каталонського гранда, натомість одразу 8 (!) гравців Динамо залишились без оцінки. Принизливо...

AS: Нарешті повернулась пристрасть

"Викладаємось до самого кінця!". Несамовитий крик тер Штегена, який отримав капітанську пов'язку через відсутність Мессі, Піке і Бускетса, приємно вразив на спорожнілому Олімпійському. По-перше, то була 85 хвилина і Барса перемагала з рахунком 3:0. По-друге, емоції німецького воротаря – яскравий доказ того, що "кулес" нарешті повернули пристрасть до гри.

Ми не бачили сумних кадрів з Хетафе, коли команда залишала напризволяще юних Педрі з Ансу під час сутичок зі старшими суперниками. Ми не бачили безнадійних поглядів після скандального падання Рамоса або слабкого співчуття до Піке на Метрополітано. Ця оновлена Барса показала у Києві зовсім інше обличчя.

Лава запасних активно апелювала через спірні рішення. Футболісти емоційно підводились на ноги, щось викрикували, захищали своїх. То була жорстка команда, якій не бракувало серця і концентрації на 90 з лишком хвилин. Мінгеса розпочав нервово, але тер Штеген швидко повернув молодому кантерано упевненість: "Оскаре, не хвилюйся, ти – великий". Німець з контрактом до 2025-го мріє про капітанську пов'язку, і матч проти Динамо затвердив його "кандидатуру". Цей колектив був одним цілим – з відданістю, пристрастю, солідарністю", – зазначає один з авторів видання AS Хуан Хіменес.

Mundo Deportivo: Задоволення від гри з "дев'яткою"

Барселона вийшла на матч проти Динамо з натуральним центрфорвардом. Принаймні на 90 хвилин завершились експерименти з "фальшивою дев'яткою", якими сповна наситились Мессі з Грізманном. Багатостраждальну позицію довірили 29-річному данцю і той не підвів. Брейтвейт продемонстрував усьому світу, чого саме бракувало ігровому механізму Кумана. Звісно, це не означає що Мартін гарантовано отримає місце в основі, радше – майбутній президент менше зволікатиме із запрошенням нового нападника.

"Це було велике щастя. Нарешті усі прихильники каталонського клубу насолодились грою справжнього №9. Брейтвейт продемонстрував у Києві, як повинен рухатись футболіст на цій позиції. Крім цього, ми побачили голодну до перемог молодь. Десту і Ко вистачає класу, аби вважатись майбутнім Барси. Отримавши шанс і не відчуваючи тиску за результат, вони довели власну самобутність. В Україні яскраво засяяли зірочки, яким потрібно довіряти частіше, інакше – чого нас навчив лісабонський провал?", – зазначає Хав'єр Бош.

Mundo Deportivo називає "блаугранас" фахівцями з виходу у плей-офф, мовляв Динамо не мало шансів, адже гості востаннє програвали на груповому етапі у листопаді 2016-го. Починаючи з сезону 2007/08 вони 12 разів поспіль фінішували першими. Можливий цьогорічний успіх стане рекордним для турніру.

Динамо - Барселона: Мессі зайвий, дивовижний українець, виліт з ЛЧ - 20-річний Дест и скромні дебютанти створили пекло