Неудачи Шахтера и Динамо в 4 туре Лиги чемпионов привели к достижению не самой приятной отметки.

Поражение "горняков" от Боруссии М стало для украинских клубов 100-ым в рамках основного этапа Лиги чемпионов, сообщает сайт УПЛ.

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К такому сомнительному достижению приложились только две отечественные команды – Динамо и Шахтер. Дончане в главном клубном турнире Европы проигрывали 44 раза, но "вклад" их извечных соперников все же весомее – 56 неудач. Самыми большими нашими обидчиками являются итальянцы, которые торжествовали в 22 очных встречах.

Добавим, что 5 тур Лиги чемпионов состоится в середине следующей недели. Шахтер будет принимать Реал, а Динамо приедет в гости к Ювентусу.

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