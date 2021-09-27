Екс-нападник Шахтаря Олег Матвєєв відзначив сильні сторони команди Де Дзербі перед поєдинком з Інтером.

"Обидві команди невдало провели стартові матчі, тому, щоб зберегти шанси на вихід до наступного раунду, вже не можна програвати.

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Перевага Шахтаря в тому, що їхній головний тренер Роберто Де Дзербі добре знає можливості Інтера, адже зі своєю попередньою командою – Сассуоло неодноразово з'ясовував стосунки з міланцями. До речі, у італійського фахівця вже була можливість переконатися, що Шахтарю не обійтися без опорного півзахисника Тараса Степаненка. З українців завтра, на мій погляд, також повинні вийти в старті хтось із воротарів і Микола Матвієнко.

Дуже багато буде залежати від того, наскільки мотивованим буде Шахтар, чи буде у "гірників" бажання зіграти через "не можу".

Хоча вболівальники своєю підтримкою, впевнений, змусять підопічних Де Дзербі діяти з позамежною самовіддачею. А майстерності Шахтарю – не позичати", – цитує Матвєєва Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, зустріч "гірників" та Інтера в рамках групового етапу ЛЧ відбудеться 28 вересня на НСК Олімпійський, початок о 19:45.

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