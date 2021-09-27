"Обе команды неудачно провели стартовые матчи, поэтому, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд, уже нельзя проигрывать.

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Преимущество Шахтера в том, что их главный тренер Роберто Де Дзерби хорошо знает возможности Интера, ведь со своей предыдущей командой – Сассуоло неоднократно выяснял отношения с миланцами. Кстати, у итальянского специалиста уже была возможность убедиться, что Шахтеру не обойтись без опорного полузащитника Тараса Степаненко. Из украинев завтра, на мой взгляд, также должны выйти в старте кто-то из вратарей и Николай Матвиенко.

Очень многое будет зависеть от того, насколько мотивированным будет Шахтер, будет ли у "горняков" желание сыграть через "не могу".

Хотя болельщики своей поддержкой, уверен, заставят подопечных Де Дзерби действовать с запредельной самоотдачей. А мастерства Шахтеру – не занимать", – цитирует Матвеева Meta-ratings.com.ua.

Напомним, встреча "горняков" и Интера в рамках группового этапа ЛЧ состоится 28 сентября на НСК Олимпийский, начало в 19:45.

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