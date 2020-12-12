"Гадаю, що всі виконали свої завдання. Навіть Зоря, яка набрала 6 очок. Якщо подумати, то й Динамо могло набрати 6. Головне, що Шахтар і Динамо потрапили в плей-офф Ліги Європи.

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Щоправда, Шахтар міг вийти навіть з першого місця. Не вийшло, не стрибнули вище за свою голову. Тому, вважаю, що виступ усіх хороший. Зоря поки не готова обігрувати Брагу, та й основний склад Лестера також. За всіх радий, виступили гідно проти дуже серйозних суперників. Особливо група Шахтаря", – розповів Леоненко у Instagram.

Нагадаємо, Зоря завершила свої виступи у єврокубках, а Динамо та Шахтар продовжать шлях на стадії 1/16 Ліги Європи.

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