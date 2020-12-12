"Думаю, что все выполнили свои задачи. Даже Заря, которая набрала 6 очков. Если подумать, то и Динамо могло набрать 6. Главное, что Шахтер и Динамо попали в плей-офф Лиги Европы.

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Правда, Шахтер мог выйти даже с первого места. Не получилось, не прыгнули выше головы. Поэтому, считаю, что выступление всех хорошее. Заря пока не готова обыгрывать Брагу, и основной состав Лестера также. За всех рад, выступили достойно против очень серьезных соперников. Особенно группа Шахтера", – рассказал Леоненко в Instagram.

Напомним, Заря завершила свои выступления в еврокубках, а Динамо и Шахтер продолжат путь на стадии 1/16 Лиги Европы.

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