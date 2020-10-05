"У Шахтаря не група смерті, але реанімаційна група повинна бути десь поруч. Не стільки мене лякає Менхенгладбах. У минулому сезоні команда досить яскраво відіграла в Бундеслізі.

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Шахтар багато разів грав з Барселоною, з Реалом також грав. Виходить, у нас буде такий чемпіонат Іспанії та Італії в Україні.

Дуже важливо буде, як Шахтар підійде до першого матчу проти Реала. З огляду на таку паузу і від'їзд гравців, не хотілося б грати з Реалом перший матч. Але календар уже складено", – сказав Метревелі у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, на груповому етапі ЛЧ Шахтар зустрінеться з Реалом, Інтером та Борусією М.

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