"У Шахтера не группа смерти, но реанимационная группа должна быть где-то рядом. Не столь меня пугает Менхенгладбах. В прошлом сезоне команда достаточно ярко сыграла в Бундеслиге.

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Шахтер много раз играл с Барселоной, с Реалом также играл. Получается, у нас будет такой чемпионат Испании и Италии в Украине.

Очень важно будет, как Шахтер подойдет к первому матчу против Реала. Учитывая такую ​​паузу и отъезд игроков, не хотелось бы играть с Реалом первый матч. Но календарь уже составлен" – сказал Метревели в программе Великий Футбол.

Напомним, на групповом этапе ЛЧ Шахтер встретится с Реалом, Интером и Боруссией М.

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