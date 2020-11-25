"Хочу пожелать Шахтеру максимально выложиться в матчах с Реалом и Интером, взять очки. Несмотря на результаты в двух последних поединках, Шахтер остается хорошей организованной командой. Все проходят через сложные моменты.

Сегодня они не были слабы, просто мы очень хорошо сыграли. Шахтер – сильная команда, которая могла бы бороться за самые высокие места в Бундеслиге. Боруссия сохраняла концентрацию с первой до последней минуты. Футболисты боролись за каждый мяч, играли по счету, принимали правильные решения.

Боруссия М – Шахтер – 4:0 – видео голов и обзор матча

Штиндль в прекрасной форме. Он капитан, ведет команду за собой, оправдывает наши надежды. Иметь такого игрока – роскошь. Эмболо сегодня хорошо работал с мячом, создавал моменты, был очень активен. А также наградил себя фантастическим голом. Тюрам использует свою скорость и физику, чтобы зарабатывать фолы. Он прекрасно читает игру, пенальти не случайность.

В группе еще ничего не решено. Впереди у Боруссии две тяжелые игры. Все в наших руках. Мы можем выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов и приложим все усилия, чтобы это сделать.

Как отреагировали швейцарские футболисты на техническую победу над Украиной? Впервые слышу об этом. Знаю, что швейцарцы хотели играть, что у Украины были инфицированные. Но я удивлен таким решением", – сказал Марко Розе на послематчевой пресс-конференции.

Шахтер крупно проиграл Боруссии М в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов и ухудшил шансы на выход в плей-офф. "Горняки" имеют в активе всего 4 очка, а вот немцы возглавляют группу с 8 пунктами.

Боруссия М во второй раз разгромила Шахтер и ухудшила шансы украинцев в ЛЧ