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Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це було

24 жовтня 00:06 20915 Читать на русском
Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це було

Шахтар розгромно програв Манчестер Сіті в матчі 3-го туру ЛЧ 2018/19. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію матчу.

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 22:00 і завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0.

Шахтар – Манчестер Сіті – відео голів

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Ракицький, Кривцов, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко (к) – Нем, Коваленко, Фернандо – Мораєс

Запасні: Олексій Шевченко, Бутко, Хочолава, Дентінью, Патрік, Болбат, Кайоде

Манчестер Сіті розгромив Шахтар у матчі Ліги чемпіонів на виїзді, але шанси залишаються

Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Отаменді, Ляпорт, Менді – Фернандінью – Де Брюйне, Давід Сілва (к) – Марез, Жезус, Стерлінг

Запасні: Муріч, Вокер, Компані, Бернарду Сілва, Агуеро, Сане, Фоден

Шахтар – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

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Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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