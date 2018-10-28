Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це було

Шахтар розгромно програв Манчестер Сіті в матчі 3-го туру ЛЧ 2018/19. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію матчу.
Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 22:00 і завершився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0.
Шахтар – Манчестер Сіті – відео голів
Шахтар: Пятов – Матвієнко, Ракицький, Кривцов, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко (к) – Нем, Коваленко, Фернандо – Мораєс
Запасні: Олексій Шевченко, Бутко, Хочолава, Дентінью, Патрік, Болбат, Кайоде
Манчестер Сіті розгромив Шахтар у матчі Ліги чемпіонів на виїзді, але шанси залишаються
Манчестер Сіті: Едерсон – Стоунз, Отаменді, Ляпорт, Менді – Фернандінью – Де Брюйне, Давід Сілва (к) – Марез, Жезус, Стерлінг
Запасні: Муріч, Вокер, Компані, Бернарду Сілва, Агуеро, Сане, Фоден
Шахтар – Манчестер Сіті: стартові склади на матч Ліги чемпіонів