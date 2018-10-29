toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это было

24 октября 00:06 33366 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это было

Шахтер крупно проиграл Манчестер Сити в матче 3-го тура ЛЧ 2018/19. "Футбол 24" провел онлайн-трансляцию матча.

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 22:00 и завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Шахтер – Манчестер Сити – видео голов

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Майкон, Степаненко (к) – Нем, Коваленко, Фернандо Педро – Мораес

Запасные: Алексей Шевченко, Бутко, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Болбат, Кайоде

Манчестер Сити разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов на выезде, но шансы остаются

Манчестер Сити: Едерсон – Стоунз, Отаменди, Ляпорт, Менди – Фернандиньо – Де Брюйне, Давид Силва (к) – Марез, Жезус, Стерлинг

Запасные: Мурич, Уокер, Компани, Бернарду Силва, Агуэро, Сане, Фоден

Шахтер – Манчестер Сити: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Шахтер Шахтер Лига чемпионов Шахтер - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
45
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук