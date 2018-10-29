Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов – как это было

Шахтер крупно проиграл Манчестер Сити в матче 3-го тура ЛЧ 2018/19. "Футбол 24" провел онлайн-трансляцию матча.
Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 22:00 и завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0.
Шахтер – Манчестер Сити – видео голов
Шахтер: Пятов – Матвиенко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Майкон, Степаненко (к) – Нем, Коваленко, Фернандо Педро – Мораес
Запасные: Алексей Шевченко, Бутко, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Болбат, Кайоде
Манчестер Сити разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов на выезде, но шансы остаются
Манчестер Сити: Едерсон – Стоунз, Отаменди, Ляпорт, Менди – Фернандиньо – Де Брюйне, Давид Силва (к) – Марез, Жезус, Стерлинг
Запасные: Мурич, Уокер, Компани, Бернарду Силва, Агуэро, Сане, Фоден
Шахтер – Манчестер Сити: стартовые составы на матч Лиги чемпионов