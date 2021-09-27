Шахтар приймає Інтер в другому турі ЛЧ 2021/22 на НСК Олімпійський. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер відбудеться 28 вересня о 19:45 на київському НСК Олімпійський. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Шахтар – Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар – Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

На території України поєдинок покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна підписка.

Трансляція запланована на першому спеціалізованому каналі о 19:30. А о 18:55 там стартує передматчева студія з експертами.

Нагадаємо, що обидві команди невдало стартували в ЛЧ – "гірники" на виїзді поступилися Шерифу, а міланці вдома програли Реалу. Минулого року Шахтар також зустрічався з Інтером на груповому етапі Ліги чемпіонів. Суперники розписали дві нульові нічиї.

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