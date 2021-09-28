Де дивитися матч Шахтар – Інтер онлайн? Поєдинок покажуть на MEGOGO Футбол 1 HD та Volia TV. Там же о 18:55 почнеться передматчева студія. Битва невдах першого туру. Обидві команди не тільки програли, а й не забили жодного гола. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Інтер на "Футбол 24", стартує о 19:45. Це також протистояння старих знайомих. Інтер і Шахтар зустрічалися тричі за останній рік. Міланці ще не програвали донеччанам (2 тріумфи), а на виїзді досі ніколи не пропускали від них. Сімоне Індзагі та його нинішній клуб частіше перемагали команди Де Дзербі, ніж навпаки, під час особистих дулей в Італії.

Шахтар – Інтер: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар: Пятов (к) – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко – Педрінью, Патрік, Соломон – Траоре

Інтер: Хандановіч (к) – Шкріняр, де Врей, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Весіно, Брозовіч, Дімарко – Мартінес, Джеко