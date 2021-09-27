Шахтер принимает Интер во втором туре ЛЧ 2021/22 на НСК Олимпийский. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Интер состоится 28 сентября в 19:45 на киевском НСК Олимпийский. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Шахтер – Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

На территории Украины поединок покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставки) нужна подписка.

Трансляция запланирована на первом специализированном канале в 19:30. А в 18:55 там стартует предматчевая студия с экспертами.

Напомним, что обе команды неудачно стартовали в ЛЧ – "горняки" на выезде уступили Шерифу, а миланцы дома проиграли Реалу. В прошлом году Шахтер также встречался с Интером на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники расписали две нулевые ничьи.

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