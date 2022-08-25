В основну сітку Ліги чемпіонів традиційно вийшли 32 команди. 26 – серед яких Шахтар – напряму, а ще 6 через кваліфікацію. Під час жеребкування групового етапу всі учасники будуть розділені на 4 кошики. Найсильніша команда України потрапила у третій посів. Динамо, на жаль, не подолало кваліфікацію.

Бенфіка відправила Динамо в Лігу Європи, влаштувавши розгром у Лісабоні за тайм

Перший кошик



Реал (Іспанія)

Айнтрахт (Німеччина)

Манчестер Сіті (Англія)

Баварія (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Мілан (Італія)

Порту (Португалія)

Аякс (Нідерланди)

Другий кошик



Ліверпуль (Англія)

Челсі (Англія)

Барселона (Іспанія)

Ювентус (Італія)

Атлетіко (Іспанія)

Севілья (Іспанія)

РБ Лейпциг (Німеччина)

Тоттенхем (Англія)

Третій кошик



Борусія Дортмунд (Німеччина)

Зальцбург (Австрія)

Шахтар (Україна)

Інтер (Італія)

Наполі (Італія)

Бенфіка (Португалія)

Спортінг (Португалія)

Байєр (Німеччина)

Четвертий кошик



Рейнджерс (Шотландія)

Марсель (Франція)

Копенгаген (Данія)

Брюгге (Бельгія)

Селтік (Шотландія)

Вікторія Плзень (Чехія)

Маккабі Хайфа (Ізараїль)

Динамо Загреб (Хорватія)

Жеребкування відбудеться 25 серпня о 19:00 за київським часом. Команди з одного чемпіонату не зможуть потрапити до тієї ж групи.

Ліга чемпіонів, goodbye! Як мінімум 7 гравців Динамо близькі до прощання із клубом