Директор Шахтера по маркетингу Дмитрий Кириленко готовится к большим организационным вызовам в условиях войны и постоянного перемещения между городами.

– Клуб сейчас базируется в Варшаве?

– Только команда. База клуба остается в Киеве. Нет причин, по которым я тоже должен ездить. Но команда – игроки, тренеры, медперсонал – будет находиться в Варшаве и ездить в Украину на матчи чемпионата, а затем обратно на матчи Лиги чемпионов. Но клуб, офис и другие люди остаются в Киеве.

Мы все сейчас работаем в Киеве. После тренировки люди из команды – персонал и игроки – могут делать все, что захотят. Одни уезжают домой, другие встречаются с друзьями, а третьи начинают помогать Украине.

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– Непрерывные путешествия из Варшавы в Украину на матчи чемпионата будут огромной логистической проблемой.

– Это правда. Принимая решение, мы подсчитали, сколько километров придется преодолеть команде с сентября по ноябрь. Это примерно 8-10 тысяч километров. И это без учета предстоящих выездных матчей Лиги чемпионов. Мы учитывали только поездки на матчи Лиги чемпионов в Варшаву и матчи чемпионата. Мы сыграем все матчи украинской лиги в Украине. Поэтому мы будем постоянно двигаться между Варшавой и Львовом, Киевом или другими городами Украины.

– То есть нет идеи играть матчи украинской лиги в Польше? К примеру, матчи Шахтера с киевским Динамо, которое свои еврокубковые матчи проводило в Лодзи, а в скором времени будет играть в Кракове.

– Это единственная такая вероятность. Мы можем играть матчи чемпионата Украины за пределами Украины, но только с другими участниками еврокубков, такими как киевское Динамо или СК Днепр-1. Поэтому да, этот вопрос мы поднимаем. Мы еще не решили, где будем играть с Динамо, но возможен матч за пределами Украины, – объяснил Кириленко в интервью Interia.

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