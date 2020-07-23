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Шахтар хоче грати на НСК Олімпійський всі матчі ЛЧ та УПЛ – "гірники" майже домовилися з Динамо

16:18 - Читать на русском
Шахтар хоче грати на НСК Олімпійський всі матчі ЛЧ та УПЛ – "гірники" майже домовилися з Динамо
Динамо – Шахтар / Сайт донеччан

Шахтар сподівається залишитися на головній арені України і в наступному сезоні.

"У мене є інформація, що Шахтар зараз домовляється з Динамо, бо воно орендар стадіону. "Гірники" хочуть проводити не тільки всі матчі Ліги чемпіонів наступного сезону, але і всі матчі УПЛ.

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Спочатку треба домовитись з Динамо, і, здається, вони вже близькі до згоди. Потім будуть домовлятися з Міністерством спорту, якому належить НСК Олімпійський. Тобто цілком можливо, що Шахтар проводитиме матчі в столиці України. Фанати Динамо, звісно, будуть в шоці, але Олімпійський не належить Динамо – він належить Міністерству спорту", – заявив ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

Нагадаємо, Шахтар на НСК Олімпійський проводив домашні матчі завершальних турів УПЛ, а також прийматиме Вольфсбург в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Теги
Динамо Динамо ТаТоТаке НСК Олімпійський Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів футбольні стадіони
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