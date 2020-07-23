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Шахтер хочет играть на НСК Олимпийский все матчи ЛЧ и УПЛ – "горняки" почти договорились с Динамо

23 июля 16:20 - Читати українською
Шахтер хочет играть на НСК Олимпийский все матчи ЛЧ и УПЛ – "горняки" почти договорились с Динамо
Динамо - Шахтер / Сайт дончан

Шахтер надеется остаться на главной арене Украины и в следующем сезоне.

"У меня есть информация, что Шахтер сейчас договаривается с Динамо, потому что оно арендатор стадиона. "Горняки" хотят проводить не только все матчи Лиги чемпионов следующего сезона, но и все матчи УПЛ.

Шахтер проведет два плотных спарринга перед матчем Лиги Европы против Вольфсбурга

Сначала нужно договориться с Динамо, и, кажется, они уже близки к соглашению. Затем будут договариваться с Министерством спорта, которому принадлежит НСК Олимпийский. То есть вполне возможно, что Шахтер будет проводить матчи в столице Украины. Фанаты Динамо, конечно, будут в шоке, но Олимпийский не принадлежит Динамо – он принадлежит Министерству спорта", – заявил ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников.

Напомним, Шахтер на НСК Олимпийский проводил домашние матчи заключительных туров УПЛ, а также будет принимать Вольфсбург в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Лига чемпионов ТаТоТаке НСК Олимпийский футбольные стадионы
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