"Якщо коротко: Шахтар контролював м'яч, а Інтер забивав. Шахтар грав удесятьох, бо Педрінью зник. Вчора його не бачив. Мені незрозуміло, чому Де Дзербі його раніше не змінив. Тим більше, що він не дуже вдало зіграв у чемпіонаті. Вже можна було здогадатися.

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Лякає мене Трубін. У рамці він добре грає. А внизу він думає, що він – Бартез? Чи він – Нойєр? За серце багато хто хапався. Нехай працює на тренуваннях", – поділився Леоненко у коментарі Великий футбол.

Зазначимо, що Шахтар програв Інтеру (0:2) та втратив будь-які шанси на євровесну. Героєм зустрічі став Едін Джеко, який оформив дубль у ворота Трубіна.

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