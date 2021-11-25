"Если коротко: Шахтер контролировал мяч, а Интер забивал. Шахтер играл вдесятером, потому что Педринью исчез. Вчера его не видел. Мне непонятно, почему Де Дзерби его раньше не заменил. Тем более что он не очень удачно сыграл в чемпионате. Уже можно было догадаться.

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Пугает меня Трубин. В рамке он хорошо играет. А внизу он думает, что он – Бартез? Или он – Нойер? За сердце многие хватались. Пусть работает на тренировках", – поделился Леоненко в комментарии Великому футболу.

Отметим, что Шахтер проиграл Интеру (0:2) и упустил какие-либо шансы на евровесну. Героем встречи стал Эдин Джеко, оформивший дубль в ворота Трубина.

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