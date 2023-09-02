Як стало відомо Футбол 24, Інтер цікавиться 14-річним захисником Глібом Катковим.

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Український талант зміг себе проявити в Грузії. Родина Каткова з Донецька, з 2015 року мешкає у Тбілісі. Гліб виступав спочатку в академії Сабуртало, потім перейшов до філії Інтера у Грузії. Футболіст вже перебував на Апеннінах, де зміг справити враження на керівників академії міланського гранда.

Також в послугах Каткова зацікавлені Шахтар та Металіст, які хочуть бачити його в своїх академіях.

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