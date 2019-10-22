Шахтар – Динамо Загреб: анонс матчу Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар прийме загребське Динамо в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар – Динамо Загреб

22 жовтня, 19:55. Харків, ОСК Металіст

Головний арбітр: Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Донецький Шахтар підійшов до ключового протистояння осені. Харківська зустріч із загребським Динамо повинна підтвердити амбіції "гірників" щодо виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. Виїзна перемога над Аталантою скрасила враження після домашнього розгрому від Манчестер Сіті. Донеччани повернулися до боротьби й тепер зобов'язані обігрувати "динамівців" Загреба – і вдома, і на виїзді.

Шахтар – Динамо Загреб: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

До звітного матчу Шахтар підходить у доброму гуморі. У п'ятницю Мораєс, Тайсон і Ко розтрощили Колос і продовжили впевнений поступ до чергового чемпіонства. У стартових 11-ти турах "гірники" взяли максимум і вже мають 10-очковий гандикап перед київським Динамо. Лідирує у внутрішньому чемпіонаті й суперник донеччан. На вихідних Динамо Загреб перестріляло Горіцу (4:2) і тепер на 1 пункт випереджає сплітський Хайдук, маючи ще й гру в запасі.

До слова, в останньому матчі "сині" вкотре нагадали про свою зброю на старті сезону – Міслава Оршіча. 26-річний хорват примудрився оформити вже другий хет-трик за місяць. І якщо результативність у матчі з середняком хорватського вищого дивізіону вражає не дуже, то 3 м'ячі у ворота доволі сильної Аталанти змушують придивитися до вінгера загребців уважніше. Він виріс у хорватській столиці, не зміг закріпитися в італійській Серії B, а розкрився сповна під час азійського турне до Китаю і Південної Кореї.

Шахтар – Динамо Загреб: передматчева прес-конференція Ненада Б’єліци

Додаємо до нього атакувального хавбека, чемпіона Європи U-21 Дані Ольмо й розуміємо, що обороні Шахтаря буде несолодко. Сила Оршіча в сильній грі обома ногами, натомість молодого іспанця Ольмо називають одним із топ-дриблерів континенту. Нелюбов Ісмаїлі до оборонної роботи, перманентні проблеми на правому фланзі та негаразди в роботі пари центрбеків у цій ситуації оптимізму не додають. За цими хлопцями доведеться слідкувати всі 90 хвилин. Залишається сподіватися, що Луїш Каштру зі своїм штабом розробив план нейтралізації сильних сторін Динамо Загреб.

Цікаві факти

Суперники зустрічалися у 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ у сезоні 2008/09. Шахтар спочатку здобув перемогу в Донецьку (2:0), а потім обіграв "синіх" і в Загребі (3:1).

У воротах Шахтаря в обох матчах проти загребського Динамо понад 10 років тому стояв Андрій Пятов.

Команди часто грають спаринги взимку в рамках підготовки до другої половини сезону. Зокрема, в січні 2018-го матч завершився мінімальною перемогою хорватів.

Загребське Динамо ніколи не перемагало українські клуби в єврокубках (2 нічиї, 8 поразок).

Екс-форвард Шахтаря Едуардо (173 матчі, 57 голів) є вихованцем Динамо Загреб.

Шахтар – Динамо Загреб: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Фахівці компанії Marathon Bet вважають донеччан безумовним фаворитом протистояння. На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 1,73. Натомість імовірний успіх хорватського гранда оцінюється балом 5,65. Ставка на нічию потенційно може збільшити виграш у 3,70 разів.

Крім того, контора визначилась із найвірогіднішими підсумковими результатами матчу ЛЧ. На думку букмекерів, перемога Шахтаря з різницею в один м'яч найбільш імовірна – 3,32. На мінімальний успіх "динамівців" Загреба ставки приймаються з балом 6,30. Також можна ризикнути й поставити на перемогу донеччан із різницею у 2 м'ячі з хорошим коефіцієнтом 4,80.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бутко, Тотовицький – Майєр, Андріч, Куленовіч

Під питанням: Хочолава – Адемі, Оршіч, Петковіч

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Динамо Загреб

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораєс

Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Шахтар у європейському футболі вже має статус, що зобов'язує у кожному матчі Ліги чемпіонів грати на перемогу. Годі й казати, що в поєдинку проти загребського Динамо від "гірників" очікують лише взяття 3-х очок. Проте, хорватський гранд не приїхав до України заздалегідь здаватися на милість переможця. Матчі "синіх" із Аталантою і Манчестер Сіті довели, що донеччанам протистоятиме справді якісна команда. Дуже доречним для Шахтаря буде гол у першому таймі. Тоді підопічні Каштру зможуть тримати гру під власним контролем і чекати на нові нагоди забити. Але й про злагоджену оборону власних воріт "гірникам" не слід забувати.

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