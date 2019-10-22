Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер примет загребское Динамо в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер – Динамо Загреб

22 октября, 19:55. Харьков, ОСК Металлист

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Донецкий Шахтер подошел к ключевому противостоянию осени. Харьковская встреча с загребским Динамо должна подтвердить амбиции "горняков" относительно выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Выездная победа над Аталантой скрасила впечатление после домашнего разгрома от Манчестер Сити. Донетчане вернулись в борьбу и теперь обязаны обыгрывать "динамовцев" Загреба – и дома, и на выезде.

Шахтер – Динамо Загреб: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

К отчетному матчу Шахтер подходит в хорошем настроении. В пятницу Мораес, Тайсон и Ко разгромили Колос и продолжили уверенную поступь к очередному чемпионству. В стартовых 11-ти турах "горняки" взяли максимум и уже имеют 10-очковый гандикап перед киевским Динамо. Лидирует во внутреннем чемпионате и соперник донетчан. На выходных Динамо Загреб перестреляло Горицу (4:2) и теперь на 1 пункт опережает сплитский Хайдук, имея еще и игру в запасе.

К слову, в последнем матче "синие" в очередной раз напомнили о своем оружии на старте сезона – Миславе Оршиче. 26-летний хорват умудрился оформить уже второй хет-трик в течение месяца. И если результативность в матче с середняком хорватского высшего дивизиона не очень впечатляет, то 3 мяча в ворота довольно сильной Аталанты заставляют присмотреться к вингеру загребцев повнимательнее. Он вырос в хорватской столице, не смог закрепиться в итальянской Серии B, а полностью раскрылся во время азиатского турне в Китай и Южную Корею.

Шахтер – Динамо Загреб: предматчевая пресс-конференция Ненада Бьелицы

Добавляем к нему атакующего хавбека, чемпиона Европы U-21 Дани Ольмо и понимаем, что обороне Шахтера придется несладко. Сила Оршича в сильной игре обеими ногами, тем временем молодого испанца Ольмо называют одним из топ-дриблеров континента. Нелюбовь Исмаили к оборонной работе, перманентные проблемы на правом фланге и неурядицы в работе пары центрбеков в этой ситуации оптимизма не добавляют. За этими ребятами придется следить все 90 минут. Остается надеяться, что Луиш Каштру со своим штабом разработал план нейтрализации сильных сторон Динамо Загреб.

Интересные факты

Соперники встречались в 3-м квалификационном раунде ЛЧ в сезоне 2008/09. Шахтер сначала одержал победу в Донецке (2:0), а затем обыграл "синих" и в Загребе (3:1).

В воротах Шахтера в обоих матчах 10-летней давности против загребского Динамо стоял Андрей Пятов.

Команды часто играют спарринги зимой в рамках подготовки ко второй половине сезона. В частности, в январе 2018-го матч завершился минимальной победой хорватов.

Загребское Динамо никогда не побеждало украинские клубы в еврокубках (2 ничьи, 8 поражений).

Экс-форвард Шахтера Эдуардо (173 матча, 57 голов) является воспитанником Динамо Загреб.

Шахтер – Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Специалисты компании Marathon Bet считают донетчан безусловным фаворитом противостояния. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,73. Тем временем вероятный успех хорватского гранда оценивается баллом 5,65. Ставка на ничью потенциально может увеличить выигрыш в 3,70 раз.

Кроме того, контора определилась с наиболее вероятными итоговыми результатами матча ЛЧ. По мнению букмекеров, победа Шахтера с разницей в один мяч наиболее вероятна – 3,32. На минимальный успех "динамовцев" Загреба ставки принимаются с баллом 6,30. Также можно рискнуть и поставить на победу донетчан с разницей в 2 мяча при хорошем коэффициенте 4,80.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бутко, Тотовицкий – Майер, Андрич, Куленович

Под вопросом: Хочолава – Адеми, Оршич, Петкович

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Динамо Загреб

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес

Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Теофиль-Катрен, Перич, Леовац – Моро, Дилавер, Адеми – Ольмо, Оршич – Петкович

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Шахтер в европейском футболе уже имеет статус, обязывающий в каждом матче Лиги чемпионов играть на победу. Нечего и говорить, что в поединке против загребского Динамо от "горняков" ожидают исключительно набора 3-х очков. Однако, хорватский гранд не приехал в Украину заранее сдаваться на милость победителя. Матчи "синих" с Аталантой и Манчестер Сити доказали, что донетчанам будет противостоять действительно качественная команда. Очень кстати для Шахтера будет гол в первом тайме. Тогда подопечные Каштру смогут держать игру под собственным контролем и ждать новых возможностей забить. Но и о слаженной обороне собственных ворот "горнякам" не следует забывать.

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