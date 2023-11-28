Шахтар і Антверпен зіграють 28 листопада в 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Антверпен відбудеться у вівторок, 28 листопада, о 19:45 за Києвом. Через повномасштабну війну на території України "гірники", як і раніше, змушені приймати суперників у Лізі чемпіонів за кордоном. Гра пройде на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі. На ціьому ж стадіоні Шахтар раніше програв Порту (1:3) і переміг Барселону (1:0).

Шахтар – Антверпен: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Матч Шахтар – Антверпен можна дивитися онлайн в прямому ефірі на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:35. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2023/24. Коментатори – Сергій Лук'яненко і Олександр Головко.

Трансляція матчу буде обрамлена аналітичною студією. Журналісти та експерти підготують глядачів до гри – старт програми на "MEGOGO Футбол Перший" о 18:30. Після фінального свистка фахівці розберуть матч у тій же студії.

Нагадаємо, перша зустріч Шахтаря та Антверпена у другому турі ЛЧ завершилася видовищною перемогою українців з рахунком 3:2. Тоді Шахтар ще під керівництвом Патріка ван Леувена оформив камбек, поступаючись 0:2 після першого тайму. За "помаранчево-чорних" забили Ракицький і двічі Сікан.

Після 4-х турів Ліги чемпіонів "гірники" набрали 6 очок і посідають третє місце групи H – нічия гарантує Шахтарю мінімум путівку в Лігу Європи. У Порту і Барселони по 9 балів, Антверпен з нулем на дні.

Шахтар – Антверпен: анонс матчу Ліги чемпіонів