Шахтер и Антверпен сыграют 28 ноября в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов 2023/24. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Антверпен состоится во вторник, 28 ноября, в 19:45 по Киеву. Из-за полномасштабной войны на территории Украины "горняки" по-прежнему вынуждены принимать соперников в Лиге чемпионов за границей. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге. На этом же стадионе Шахтер ранее проиграл Порту (1:3) и победил Барселону (1:0).

Шахтер – Антверпен: где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч Шахтер – Антверпен можно смотреть онлайн в прямом эфире на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:35. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2023/24. Комментаторы – Сергей Лукьяненко и Александр Головко.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы MEGOGO Футбол Первый в 18:30. После финального свистка специалисты разберут матч в этой же студии.

Напомним, первая встреча Шахтера и Антверпена во втором туре ЛЧ завершилась зрелищной победой украинцев со счетом 3:2. Тогда Шахтер еще под руководством Патрика ван Леувена оформил камбэк, уступая 0:2 после первого тайма. За "оранжево-черных" забили Ракицкий и дважды Сикан.

После 4-х туров Лиги чемпионов "горняки" набрали 6 очков и занимают третье место группы H – ничья гарантирует Шахтеру минимум путевку в Лигу Европы. У Порту и Барселоны по 9 баллов, Антверпен с нулем на дне.

Шахтер – Антверпен: анонс матча Лиги чемпионов