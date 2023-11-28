"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR дарує вашій увазі презентацію п'ятого матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів 2023/24.

Вже п'ятий тур групового етапу ЛЧ на дворі, а Шахтар досі має шанси на 1/8 фіналу. Шанси, відверто кажучи, невисокі – в будь-якому випадку, необхідно спочатку перемагати Антверпен, а далі треба дивитись на конкурентів. Багато що залежатиме від результатів Барси, але це не так і важливо. Тішить, що ми в принципі досі ведемо розмови про ймовірність плей-офф ЛЧ.

Шахтар – Антверпен: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Важливішою темою є збереження третього місця у групі Н. Євровесна розташована максимально близько від "гірників". У Антверпена є всього один варіант прориву в ЛЄ – Шахтар повинен програти два свої останні матчі, а бельгійці при цьому мають "хлопнути" Барселону. Такий розвиток подій виглядає малоймовірним, але випробовувати долю не хотілось би. Саме тому сьогодні необхідно здобути хоча б внічию.

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Після виїзної перемоги в Бельгії та тріумфу над Барселоною здавалося, що цьому Шахтарю до снаги і важчі завдання. Особливо вразило побиття каталонців – якщо з Антверпеном відчутно пощастило, то "блаугранас" просто винесли. Тотально. Донеччани виходили з-під пресингу тричі за одне володіння, проводили понад 30 передач перед голом і виграли за моментами з рахунком 4:1.

Стартові успіхи Маріно Пушіча вражали, але вперше побачити його футбол вдалося саме у зустрічі з Барсою. Вибірка була короткою для висновків про відродження й домінування "гірників" – і два подальші матчі в УПЛ підтвердили побоювання. Шахтар поступився Дніпру-1 з рахунком 1:3 і розписав нулі з Поліссям, так і не піднявшись у топ-3.

Що найбільш важливо, ми не побачили у цих поєдинках яскравого "шахтарівського футболу". Його відсутність коштувала роботи Ігору Йовічевічу та Патріку ван Леувену, однак гра "помаранчево-чорних" в останніх двох турах УПЛ нагадувала часи до появи Маріно Пушіча. Ті ж проблеми з роботою проти низького блоку, ті ж привози захисників, та ж низька кількість загострень при 67% володіння – і той же результат.

Саме тому слід забути про феєрію з Барселоною. Це вже історія. Варто визнати, що зараз Шахтар навіть не почав повноцінну перебудову – зміни мають косметичний характер, а, значить, з Антверпеном нині буде так же складно, як і в першій зустрічі.

Хоча тоді більшість проблем "гірники" створили собі самі. Точніше, їх створив Патрік ван Леувен, обравши занадто обережний план зі схемою 4-4-2. Судаков тримався у передній лінії, залишаючись ізольованим від білд-апу, а фулбеки й вінгери не заходили в центр. Як наслідок, Георгій при отриманні м'яча залишався без підтримки. Крім того, донеччани не пресингували.

І все ж, навіть за рахунку 0:2 Шахтар не виглядав безнадійно. Коли ж тактика донеччан змінилася, бельгійці почали пропускати моменти. "Гірники" увімкнули тиск без м'яча на чужій половині, стали комбінувати в центрі й надали свободу Судакову, що, зрештою, запустило атакувальний механізм на повну – і це вилилось у три забиті м'ячі. Так, з ними сильно пощастило, однак і Антверпен свої два забив на пристойному фарті.

В цілому, Антверпен виглядав страшніше у таблиці зі статистичними показниками, ніж на полі. Марк ван Боммель зібрав доволі цікаву й граючу команду, дуже переконливу в роботі з м'ячем – але не сказати, що це аж надто краще за Шахтар. В ідейному плані наша команда виявилась багатограннішою.

Після зустрічі з "гірниками" Антверпен провів шість матчів у Лізі Жупіле, вигравши лишень половину – зате в списку "жертв" опинилися Генк і Стандард, причому останній знищили з рахунком 6:0. Двічі колектив поступився (Брюгге й Шарлеруа), а з Сент-Трюйденом на вихідних розписали нічию. Підопічні Марка ван Боммеля тримаються на п'ятій позиції, а в ЛЧ сталося дві безапеляційні поразки від Порту.

Загалом, Антверпен грає сам і дає грати іншим. Сьогодні ж бельгійцям взагалі немає сенсу закриватись. Позаду – чотири поспіль поразки в ЛЧ, попереду – примарна надія на ЛЄ. Гості лізтимуть уперед, а, значить, Шахтарю буде де розбігтись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бондаренко (під питанням), Конопля, Петряк, Траоре – Валенсія, Енгельс, Кейта, Ондрейка, Верхулст

Дискваліфіковані: Еккеленкамп (Антверпен)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Антверпен

Шахтар: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Криськів, Судаков, Невертон – Сікан

Антверпен: Бюте – Вейндал, Алдервейрелд, Кулібалі, Батай – Юсуф, Вермерен – Керк, Ілленіхена, Баліквіша – Янссен

Прогноз "Футбол 24" – Шахтар оформить вихід у євровесну

У останніх десяти матчах Антверпен лишень раз залишив свої ворота сухими, в середньому пропускаючи 1,9 голів за гру. Це – дуже хороша новина для Шахтаря, якому складно возитись із оборонними блоками. Жодного сенсу закриватись підопічним Марка ван Боммеля немає, а команда Маріно Пушіча забиває у кожному поєдинку ЛЧ в цьому сезоні.

Можна сміливо ставити на голи у воротах Бюте. Щоправда, важко повірити у відсутність пропущених з боку Різника – донеччани мають проблеми з роботою в захисті, а сьогодні ще й не буде Коноплі. Гочолейшвілі значно слабший за Юхима. Також невідомо, в якій формі перебуває Бондар (хоча він точно може вийти на поле), однак навіть праймовий Валерій разок-другий та й привезе моментик.

Взагалі, не слід очікувати легкої прогулянки в Гамбурзі. Тим не менш, ми впевнені, що Шахтар таки оформить достроковий вихід у євровесну (а для цього достатньо і нічиєї). Антверпен точно нічим не кращий, а то і гірший за нашого чемпіона. Букмекери ж взагалі впевнені у перемозі "гірників".

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